Эксперты прокомментировали намерение правительства развивать торговый флот

По мнению авторов канала "Мейстер", к задаче надо подходить в 3 этапа.

Премьер РФ Михаил Мишустин на днях высказался о том, что в текущей ситуации страна нуждается в мощном торговом флоте, которые оперируют флотами с мощным уровнем локализации. Намерение оценили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты полагают, что к укреплению существующих торговых путей стоит подойти комплексно. Так, на первом этапе стоит повысить спрос, стимулируя судовладельцев к созданию национального транспортного оператора в дальнейшем. Далее необходимо обеспечить преференции и для операторов, которые используют отечественные суда.

Наконец, в стране необходимо продолжить развитие независимого производства в рамках общей стратегии, по которой идет российское машиностроение.

Ранее мы сообщили о том, что в ЦИК не планируют ужесточать условия аккредитации СМИ-иноагентов на сентябрьских выборах.

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