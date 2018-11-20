"Норманн" пообещал достроить все долгострои по графику

Специалисты встретятся с потенциальными инвесторами уже второго февраля.

Исполнительный директор строительной компании "Норманн" Юрий Ласуков заявил о том, что продолжение создания обещанных жилых комплексов может быть возобновлено уже в ближайшее время. Завтра представители организации встретятся с инвесторами, которые смогут предложить финансирование проектов.

Мы готовы содействовать в формировании юридической законной модели, которая позволяет завершить строительство с новым инвестором прокомментировал ситуацию с долгостроями глава Комитета по строительству Евгений Барановский.

Чиновник добавил, что если в скором времени никаких подвижек так и не будет заметно, то в Смольном готовы помочь с привлечением финансовых партнеров. Инвесторы завершат строительство за счет имеющихся активов "Норманна".

Напомним,что планируется по графику достроить ЖК "Ижора Парк" к маю 2019 года, в августе - ЖК "На Заречной", а в сентябре - сдать ЖК" Три апельсина".

Ранее Piter.tv писал о том, что гендиректор ГК "Норманн" Владимир Смирнов задержан по статье за мошенничество.

Фото: Piter.tv