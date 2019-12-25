"Ночлежка" собирает трости и костыли для пожилых и травмированных бездомных

Принести в организацию можно и ходунки.

Благотворительная организация "Ночлежка" объявила сбор костылей, тростей и ходунков. Как сообщается в официальной группе организации ВКонтакте, все собранное выдадут пожилым и травмированным бездомным людям.

По словам сотрудников "Ночлежки", к ним часто обращаются люди, которым тяжело ходить. Организация решила помочь своим клиентам и заодно привлекла к помощи горожан.

Принести не обязательно новые, но исправные костыли, ходунки и трости можно в офис "Ночлежки" на Боровой улице, 112Б с 9 до 21 часа каждый день.

Аналогичная акция проходит и в московском филиале организации.

Тем временем, в Петербурге собрали миллион рублей для семьи из 10 детей, у которых умерла мать.

Фото: pixabay