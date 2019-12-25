В общей сложности организациям передали 14 тысяч медицинских масок и 8,5 тысяч пар перчаток.

В понедельник, 14 июля, стало известно о том, что "Ночлежка" передала медицинские маски и перчатки организациям, помогающим бездомным. Об этом благотворительная организация сообщает в соцсетях.

В общей сложности организациям передали 14 тысяч медицинских масок и 8,5 тысяч пар перчаток. Средства индивидуальной защиты отправили по 13 городам России. Также отмечается, что 5,5 тысяч масок передали коллегам в Москве.

Проблема бездомности — это проблема всей страны. Мы знаем, насколько трудно работать с ней в регионах.

Помощь отправили в благотворительные организации, которые работают в Кирове, Новосибирске, Сыктывкаре, Челябинске, Калининграде, Нижнем Тагиле, Мурманске, Самаре, Тольятти, Воронеже, Тюмени и Казани.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам дали советы по сбору детей в летний лагерь.

Фото:ночлежка/вк