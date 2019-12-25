Петербургская "Ночлежка" объявила сбор питьевой воды для бездомных людей

Принести в приют можно негазированную воду в бутылках 0,5-0,6 литров.

Петербургская благотворительная организация "Ночлежка" запустила акцию по сбору питьевой воды для бездомных людей. Как рассказали в официальной группе "Ночлежки" в соцсетях, акция "Как пить дать" проводится уже не первый год.

Организаторы отметили, что бездомным порой негде найти источник безопасной питьевой воды, и им приходится пить из городских водоемов, вредя здоровью. Проводя акцию с водой, организаторы напоминают, что бродягам нет доступа и к воде для помывки и стирки: в городе не существует системы бесплатных туалетов и душевых пунктов.

В приют на Боровой улице, 112б можно приносить негазированную воду в небольших бутылках 0,5-0,6 литров. Такую тару удобно раздавать и повторно использовать самим бездомным. Акция продлится с 17 по 23 августа, прийти в приют "Ночлежки" с водой можно в любой день недели с 9 до 22 часов. Собранную воду раздадут нуждающимся на стоянках Ночного автобуса: за один рейс к нему приходит порядка 200 человек.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге появится социальное кафе для бездомных.

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