Там бездомные смогут не только поесть, но и освоить новую профессию.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в Петербурге появится социальное кафе для бездомных. Об этом сообщает благотворительная организация "Ночлежка" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что там бездомные смогут не только поесть, но и освоить новую профессию. Также организация намерена открыть в Северной столице большой душевой пункт и программу помощи по устройству жизни её клиентов после реабилитации.

Помимо прочего, "Ночлежка" разрабатывают федеральную программу по снижению бездомности.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге уничтожают уникальный дворик Нельсона.

Фото:Ночлежка/вк