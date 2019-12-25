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В Петербурге появится социальное кафе для бездомных
Сегодня, 13:39
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге появится социальное кафе для бездомных

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Там бездомные смогут не только поесть, но и освоить новую профессию.

В четверг, 23 июля, стало известно о том, что в Петербурге появится социальное кафе для бездомных. Об этом сообщает благотворительная организация "Ночлежка" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что там бездомные смогут не только поесть, но и освоить новую профессию. Также организация намерена открыть в Северной столице большой душевой пункт и программу помощи по устройству жизни её клиентов после реабилитации.

Помимо прочего, "Ночлежка" разрабатывают федеральную программу по снижению бездомности.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге уничтожают уникальный дворик Нельсона.

Фото:Ночлежка/вк

Теги: ночлежка, социальное кафе для бездомных
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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