В Петербурге уничтожают уникальный дворик Нельсона

Объекты со двора вывезли еще зимой, теперь собираются закрасить яркие рисунки и надписи на домах.

В Петербурге закрасят двор Нельсона на улице Полозова, 6. Об этом Piter.TV узнал от создателя яркого пространства в Петроградском районе. Что сейчас происходит на месте, заснял корреспондент нашего издания.

Неделю назад весть о том, что дворик все-таки уничтожат, появилась вновь. Такое решение было принято после общественных обсуждений.

Отметим, что разговоры о сносе двора начались еще осенью прошлого года. Часть местных жителей высказалась против разукрашенного двора. В ноябре часть объектов демонтировали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге открылся сад современного искусства Benua Art Garden.

Видео и фото: Piter.TV