"Ночь кино" приглашает петербуржцев на бесплатные показы

В этом году Всероссийская акция пройдет 25 августа.

В субботу, 25 августа, в Петербурге пройдет Всероссийская акция "Ночь кино". Четыре кинотеатра приглашают жителей и гостей города на бесплатные показы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по культуре Северной столицы.

Сеансы пройдут в "Ленфильме" (Каменноостровский проспект, 10), в киноцентре "Родина" (Караванная улица, 12, Большой зал), "Чайка" (улица Купчинская, 1/5, Большой зал) и в кинотеатре "Восход" (улица Пограничника Гарькавого, 22/1, Большой зал).

По словам организаторов, в эту ночь будут показывать фильмы, которые выбрали сами зрители. В частности, участники акции смогут увидеть новую русскую сказку "Последний богатырь", "Рубеж" с Павлом Прилучным в главной роли и приключенческий фильм Кима Дружинина "Танки". Первый сеанс во всех кинотеатрах начнется в 20:00 мск.

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Фото: pixabay.com