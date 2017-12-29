С 17 по 19 августа в Петербурге пройдет музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты"

В этом году он будет проходить одновременно на двух площадках.

В Петербурге совсем скоро стартует музыкальный фестиваль "Ленинградские мосты". Событие будет идти в Северной столице три дня — с 17 по 19 августа. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В этом году фестиваль пройдет сразу на двух площадках. Они разместятся на Итальянском и Малоконюшенном мостах, а также в общественном пространстве "Порт Севкабель". Петербуржцев и гостей города ждут встречи с такими музыкантами, как Наадя, Sirotkin, Сансара, VLNY и многими другими. Завершать программу каждого дня будут концерты хедлайнеров. Они состоятся в 21:30 на территории порта.

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