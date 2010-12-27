В Ленинградской области пройдет Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

Фестиваль состоится в Киришах 8 сентября.

Ленинградская область готовится к проведению Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Фестиваль состоится 8 сентября на главной площади города Кириши. Этот город занял 1 место в областном рейтинге энергосбережения и повышения энергетической эффективности. На фестивале развернутся выставочные экспозиции, для взрослых и детей пройдут викторины, мастер-классы по робототехнике, акции, спортивные мероприятия и квесты, а также многое другое. В концерте выступят цирковые артисты, танцоры с акробатическим рок-н-ролом и черлидингом, эстрадные коллективы области.

Организатором #ВместеЯрче на территории Ленинградской области являются комитет по топливно-энергетическому комплексу региона и ГКУ "Центр энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области".

18 августа в ЦПКиО им. Кирова на Елагином острове пройдет крупнейший научно-популярный фестиваль.

Фото: Ирина Телегина/ ВК