Во время акции "Ночь кино" в Петербурге бесплатно покажут три фильма

Их отобрали по итогам зрительского голосования.

В субботу, 24 августа, в Петербурге пройдет ежегодная всероссийская акция "Ночь кино". Жители и гости города смогут бесплатно посетить кинотеатры, музеи, библиотеки и концертные залы. Об этом сообщили на официальном сайте акции.

Фильмы покажут в четырех кинотеатрах: "Кинотеатре на Литейном", "Лендоке", "Родине" и "Кинопарке". Картины отобрали по итогам зрительского голосования. Среди них: "Домовой" Евгения Бедарева, "Балканский рубеж" Андрея Волгина и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Ильи Куликова.

Начало показа в 20:00. Вход свободный, но в отдельных пунктах требуется предварительная регистрация.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что до конца 2019 года в пяти петербургских парках появится бесплатный Wi-Fi.

Фото: Pixabay