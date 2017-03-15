До конца 2019 года в пяти петербургских парках появится бесплатный Wi-Fi

Сейчас беспроводной Интернет доступен не только на станциях метро, но в парках и даже на мостах.

Бесплатный Wi-Fi появится в пяти парках Петербурга до конца 2019 года. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара.

Петербуржцы смогут подключиться к беспроводной сети в парке Героев-пожарных, в сквере Героев-ижорцев, в сквере городов-партнеров Петербурга и Инчхона и в парке Чухонка. Ранее Wi-Fi появился в ЦПКиО им. Кирова, в Ивановском саду, в парке 300-летия Петербурга и в Александровском парке.

Денис Чамара отметил, что город не несет затрат на проектирование, строительство, запуск и эксплуатацию зон беспроводного Интернета, а получает готовые участки от операторов связи, которые выиграли аукционы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге запретят размещать рекламу на общественном транспорте.

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