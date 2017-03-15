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До конца 2019 года в пяти петербургских парках появится бесплатный Wi-Fi
Сегодня, 11:58
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nadezhda_sib

До конца 2019 года в пяти петербургских парках появится бесплатный Wi-Fi

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Сейчас беспроводной Интернет доступен не только на станциях метро, но в парках и даже на мостах.

Бесплатный Wi-Fi появится в пяти парках Петербурга до конца 2019 года. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказал председатель комитета по информатизации и связи Денис Чамара. 

Петербуржцы смогут подключиться к беспроводной сети в парке Героев-пожарных, в сквере Героев-ижорцев, в сквере городов-партнеров Петербурга и Инчхона и в парке Чухонка. Ранее Wi-Fi появился в ЦПКиО им. Кирова, в Ивановском саду, в парке 300-летия Петербурга и в Александровском парке.

Денис Чамара отметил, что город не несет затрат на проектирование, строительство, запуск и эксплуатацию зон беспроводного Интернета, а получает готовые участки от операторов связи, которые выиграли аукционы. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге запретят размещать рекламу на общественном транспорте

Фото: pixabay.com 

 

Теги: wifi, беспроводной интернет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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