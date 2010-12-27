В Петербурге запретят размещать рекламу на общественном транспорте

Наклейки пропадут с внешних бортов транспортных средств.

Комитет по транспорту Петербурга изменил правила размещения рекламной информации в общественном транспорте. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.

Согласно новым правилам, нельзя размещать рекламу на внешних бортах транспортных средств. В салоне неслужебную информацию можно наклеить только на правом борту по ходу движения и над окнами. Максимальный размер стикера не должен превышать 30×40 см. Над каждым окном в салоне можно поместить не более одной рекламной наклейки, клеить их на стекла или левый борт запрещается.

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Фото: pixabay.com