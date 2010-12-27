На переходах в центре Петербурга занизили бордюры

Такие работы провели в Адмиралтейском и Центральном районах для удобства маломобильных граждан.

В центре Петербурга завершились работы по ремонту улично-дорожной сети. Для удобства маломобильных групп населения в Адмиралтейском и Центральном районах города заменили бордюрный камень на заниженный. Об этом пишет 78.ru.

Работа по созданию комфортной среды для маломобильных горожан проводится на регулярной основе. В первую очередь обращают внимание на те адреса, о которых сообщили сами петербуржцы или представители общественных организаций. Так, в Адмиралтейском районе бордюрный камень занизили по восьми адресам, а в Центральном – по 12.

Ранее мы писали, что в переходе у Балтийского вокзала появятся указатели для слабовидящих людей.

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