В переходе у Балтийского вокзала появятся указатели для слабовидящих людей

Два вида тактильных полос установят на лестничных спусках.

В подземном переходе у Балтийского вокзала появятся тактильные указатели для слабовидящих людей. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотреста".

Два вида тактильных полос установят на лестничных спусках в переход на Митрофаньевском шоссе. Первые с конусообразными рифами будут предупреждать слабовидящих "Внимание, лестница", вторые с продольными рифами оповестят о первой ступеньке. В настоящий момент в оживленном переходе уже есть пандусы.

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