  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В переходе у Балтийского вокзала появятся указатели для слабовидящих людей
Вчера, 14:21
305
Alena_Zinovieva

В переходе у Балтийского вокзала появятся указатели для слабовидящих людей

0 0

Два вида тактильных полос установят на лестничных спусках.

В подземном переходе у Балтийского вокзала появятся тактильные указатели для слабовидящих людей. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотреста".

Два вида тактильных полос установят на лестничных спусках в переход на Митрофаньевском шоссе. Первые с конусообразными рифами будут предупреждать слабовидящих "Внимание, лестница", вторые с продольными рифами оповестят о первой ступеньке. В настоящий момент в оживленном переходе уже есть пандусы.

Ранее мы писали, что в Петербурге сделают для инвалидов остановки.

Фото: pixabay.com

Теги: инвалиды, слабовидящие, тактильные указатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии