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В Петербурге сделают для инвалидов остановки
Вчера, 6:49
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lesjasap

В Петербурге сделают для инвалидов остановки

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Город закупил специальный транспорт, осталось только оборудовать для него остановки.

Смольный закупил общественный транспорт с местами для инвалидов-колясочников. Также чиновники пообещали оборудовать транспортные остановки для трамваев и троллейбусов под нужды людей с ограниченными возможностями. Поручение дано вице-губернатору города Анне Митяниной.

Митянина объяснила, что около 116 объектов войдут в список, которых необходимо обеспечить доступом для инвалидов. По информации должностного лица, уже 4 тысячи социальных объектов в Петербурге имеют такие возможности. Контролю усилят и за строительством жилья. Также в ближайшее время инвалиды по зрению второй группы, онкобольные и дети с проблемой поведения получат право на специальное такси.

На данный момент в Северной столице проживает 593 тысячи инвалидов - это примерно каждый 10 житель города.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге второй участок кольцевой линии метро построят за 85 млрд рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: анна митянина, инвалиды, общественный транспорт, остановки транспорта, специальное такси
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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