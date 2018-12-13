В Петербурге сделают для инвалидов остановки

Город закупил специальный транспорт, осталось только оборудовать для него остановки.

Смольный закупил общественный транспорт с местами для инвалидов-колясочников. Также чиновники пообещали оборудовать транспортные остановки для трамваев и троллейбусов под нужды людей с ограниченными возможностями. Поручение дано вице-губернатору города Анне Митяниной.

Митянина объяснила, что около 116 объектов войдут в список, которых необходимо обеспечить доступом для инвалидов. По информации должностного лица, уже 4 тысячи социальных объектов в Петербурге имеют такие возможности. Контролю усилят и за строительством жилья. Также в ближайшее время инвалиды по зрению второй группы, онкобольные и дети с проблемой поведения получат право на специальное такси.

На данный момент в Северной столице проживает 593 тысячи инвалидов - это примерно каждый 10 житель города.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербурге второй участок кольцевой линии метро построят за 85 млрд рублей.

Фото: Piter.tv