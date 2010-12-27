В Русском музее покажут фильмы об Иване Айвазовском

Кинопоказы пройдут 25 августа, первый сеанс в 17:00.

В Русском музее покажут фильмы об известном маринисте XIX века Иване Айвазовском. Кинопоказы пройдут 25 августа в рамках акции "Ночь кино". Первый сеанс состоится в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Программа будет называться "По морям, по волнам. Морская поэзия в полотнах Ивана Айвазовского". Зрители смогут впервые увидеть авторский фильм директора Русского музея Владимира Гусева "Первое имя в первом каталоге" и мультимедийный фильм "Иван Константинович Айвазовский. К 200-летию со дня рождения". Кроме того, посетителям музея покажут полотна художника под аккомпанемент классической музыки.

Ранее мы писали, что четыре кинотеатра приглашают петербуржцев на бесплатные показы в "Ночь кино".

Фото: Википедия