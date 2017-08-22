В пяти кинотеатрах Петербурга бесплатно покажут российские фильмы

В честь Дня российского кино в пяти кинотеатрах Северной столицы состоится ночная акция. Зрителям бесплатно покажут три российских фильма и один мультик.

В воскресенье, 27 августа, в Петербурге, как и во всей России, отмечают День российского кино. В честь праздника в кинотеатрах Северной столицы пройдет акция с бесплатными сеансами. Бесплатно посмотреть кино можно будет в пяти кинотеатрах: "Родина", "Восход", "Мираж синема" на Большом проспекте и в Колпино, а также в "Ленфильме".

Фильмы для показов отбирали всенародным голосованием. Для взрослых покажут три фильма: комедию "Кухня. Последняя битва" Антона Федотова, драму "Время первых" Дмитрия Киселева, военный фильм "28 панфиловцев" Кима Дружинина и Андрея Шальопы. Для маленьких зрителей покажут мультфильм "Снежная королева — 3: Огонь и лед" режиссера Алексея Цицилина.

В "Ленфильме" также разнообразили программу праздника. Там в течение дня можно будет посмотреть картины от этой студии.

10.30 "Самый рыжий Лис" Александры Стреляной

12.15 "Развод по собственному желанию" Ильи Северова

14.10 "Птица" Ксении Баскаковой

16.15 "Золушка" Надежды Кошеверовой

18.05 "Три дня до весны" Александра Касаткина

Видео: трейлер фильма "Время первых"