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Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем российского кино
Сегодня, 10:58
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Губернатор Петербурга поздравил горожан с Днем российского кино

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Общий размер субсидий кинематографистам в этом году составил 200 млн рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил жителей с Днем российского кино. Праздник отмечают сегодня, 27 августа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. 

По словам градоначальника, родиной кинематографа в нашей стране является Северная столица. Именно здесь два столетия назад прошел первый публичный кинопоказ. Здесь же был снят первый фильм "Понизовая вольница".

Глава Петербурга отметил, что город помогает специалистам в области кино. Так, общий размер субсидий кинематографистам в этом году составил 200 млн рублей. Беглов отметил, что очень хочет, чтобы работы городских режиссеров вошли в золотой фонд российского кинематографа.

Ранее на Piter.tv: на  69-м году жизни скончался режиссер Кирилл Стрежнев.

Фото: Pxhere

Теги: губернатор петербурга, день российского кино, поздравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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