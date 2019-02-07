На 69-м году жизни скончался режиссер Кирилл Стрежнев

Сегодня, 27 августа, ушел из жизни главный режиссер Свердловского театра музыкальной комедии Кирилл Стрежнев, который был коренным петербуржцем. Об этом рассказали на сайте театра.
Коллектив родного театра скорбит вместе с близкими Кирилла Савельевича, вместе с его учениками, творческими соратниками и единомышленниками… Будем смотреть и пересматривать его спектакли, в каждом частичка мира его удивительного вдохновения.
Свердловский театр музыкальной комедии
Известно, что режиссер был коренный петербуржцем. Еще в 1977 году он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. За свою творческую карьеру он успел поставить 104 спектакля. Большинство из них были показаны на на сцене Свердловского театра музыкальной комедии.
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Фото: Свердловский театр музыкальной комедии
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