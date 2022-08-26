В "Субботе" ставится "Планета людей" по Экзюпери, пьеса Петрушевской

Руководство театра рассказало о готовящихся премьерах нового сезона.

Руководство петербургской "Субботы" поделилось планами по обновлению репертуара. В новом театральном сезоне готовится к выходу в свет "опера нищего" от режиссера Петра Шерешевского, а также главный режиссер театра готовит постановку "Планета людей" по мотивам творчества Антуана де Сент-Экзюпери. Главный режиссер Андрей Сидельников отметил, что давно хотел поставить спектакль "Планета людей", основанного на журналистких материалах французского автора, а также добавить к ним современные новостные тексты. Работа будет выполнена в формате DOС. Также в скором времени начнется работа над постановкой пьесы "Друг мой" Константина Стешика. Главреж не исключил, что зрители смогут увидеть премьеру уже в этом сезоне, "если мы все успеем". Постановкой текста занимается сам Андрей Сидельников.

Пьеса сейчас завоевывает все театры. Все хотят ее ставить, какой-то такой интересный текст Костя написал в пандемию и все как-то услышали. Это монопьеса, но у нас она будет, конечно, не моно. Андрей Сидельников, главный режиссер театра "Суббота"

Также у театра есть договоренность с Марфой Горвиц. В декабре режиссер приступит к репетициям пьесы Людмилы Петрушевской. В настоящее время театр еще определяется с названием работы, так как Горвиц сделала три предложения. Пока что она отсматривает спектакли "Субботы" и думает, какое произведение автора под петербургскую труппу выбрать. Андрей Сидельников добавил, что Марфу театр давно хотел пригласить к сотрудничеству. В следующем году, но в текущем театральном сезоне, готовится к постановке работа режиссера Юлии Каландаришвили. Название спектакля остается в секрете. Как сказал Андрей Синельников, "а то вдруг украдут".

У нее всегда очень оригинальные предложения. Мы прочитали текст, который она принесла. Он оказался очень забавным. Думаю, что может получиться очередной хороший детский спектакль. Тем более Юлия в этом мастер. Андрей Сидельников, главный режиссер театра "Суббота"

Также у театра существует договоренность о постановке с режиссером Кириллом Люкевичем.

Сидельников рассказал об открытии сезона концертом "Пять углов".

Фото и видео: Piter.tv