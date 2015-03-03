Сидельников рассказал об открытии сезона концертом "Пять углов"

"Суббота" готовится к концерту "Пять углов", который пройдет в рамках мини-фестиваля Владимирского округа.

Главный режиссер петербургской "Субботы" рассказал о планах по началу сезона. Он объяснил, что театральный сезон открывается и закрывается концертом. В сентрябре перед зданием театра, во дворе появится сцена. Таким образом руководство хочет проверить уличный формат работы со зрителями. Андрей Сидельников заметил, что театр уже проводил два подобных бесплатных концерта, на которые пришло много желающих. На этот раз мероприятие запланировано на 24 число. Оно будет организовано в рамках мини-фестиваля Владимирского округа.

Все культурные пространства округа будут что-то делать. Очередной концерт "Пять углов". Жители приходят, танцуют, слушают песни.. Благодарили и накидали нам в коробку донатов. Мы особо не просили, но накидали. Самое главное, что есть контакт с публикой, зрителями, это очень важно, как мне кажется. Андрей Сидельников, главный режиссер театра "Суббота"

Сидельников рассказал о "дворовом" проекте театра "Суббота" с QR-кодами.

Фото и видео: Piter.tv