Сидельников рассказал о "дворовом" проекте театра "Суббота" с QR-кодами

В театре хотят интерактивно обустроить дворовое пространство.

Главный режиссер петербургского театра "Суббота" рассказал о своем "дворовом" плане. Андрей Сидельников пояснил, что говорит об установке определенных меток, чтобы человек мог подойти к ним с мобильным устройством. В планах театра есть сформировать из дворовой территории современное и интерактивное пространство.

Например, тебе понравился спектакль, навел, Qr-код считал, у тебя в телефоне появились фотографии, на которых ты можешь сам себя встроить туда и сфотографировать…прямо на сцене, с актерами. Вот что касается мультимедиа технологий. Меня это заинтересовало, я с этими людьми встретился. Вот так вдруг…оказываешься на сцене. Или с любимым актером. Или ты можешь полистать просто, как в дополненной реальности, поднять, на крыше сфотографироваться с этими актерами и так далее…Ну как-то так мне это объяснили, более подробно мы будем разговаривать. Андрей Синельников, главный режиссер театра "Суббота"

Директор театра Андрей Лобанов уточнил, что "Суббота" уже начала осваивать территорию. Во дворе проводятся некоторые мероприятия. В связи руководство ожидает финансовую помощь от города и от Владимирского округа.

Хотим здесь каким-то образом обустроить это место с тем, чтобы оно было более привлекательным для театральной публики и вообще для гостей Петербурга. Андрей Лобанов, директор театра "Суббота"

Директор заметил, что, к сожалению, вопрос не решается быстро, но тем не менее театр будет реализовывать имеющиеся проекты. Он не исключил, что через год или два петербуржцы смогут увидеть "что-то нечто новое", что появится на этом месте.

"Суббота" надеется получить финансирование на капремонт театра.

Фото и видео: Piter.tv