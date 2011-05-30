Театр "Суббота" надеется получить финансирование на капремонт театра

Главреж и директор театра рассказали о планах по обновлению помещений.

По словам главного режиссера театра "Суббота", капитальный ремонт здания может начаться через год или два. Сейчас руководство работает с дизайнерами. "Флигель" тоже был совершенно другой. И там тоже пространство, сцену, входную зону — все собираются привести к "сегодняшнему времени".

... Надеемся, что все будет хорошо и город выделит нам деньги. Сейчас идет активная работа в связи с этим. Андрей Сидельников, главный режиссер театра "Суббота"

Директор театра уточнил, что правительство Петербурга уже выделило определенные денежные средства на проектирование пространства. За счет этих вложений появились проектная организация и дизайнеры, с которыми "Суббота" работает. Андрей Лобанов объяснил, что "перспективы у нас есть". Он добавил, что требуется обновить основные помещения, сцену и зрительское фойе. Руководство надеется закончить проектирование со всеми его согласованиями к концу текущего года. Если этот срок не удастся соблюсти, то ожидается завершение работы в первом квартале 2023 года. После этого у театра появится стремление получить финансирование на реализацию проекта для обновления и ради того, чтобы "стать другими" не только в творческом плане, но и обустроить свой быт.

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Фото и видео: Piter.tv