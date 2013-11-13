Стало известно, где похоронят режиссера Игоря Масленникова

О смерти Масленникова стало известно сегодня.

Прощание с режиссером Игорем Масленниковым запланировано на конец недели. Траурную церемонию проведут в первом павильоне киностудии. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на представителя "Ленфильма".

Известно, что сценариста похоронят на Северном кладбище в Петербурге, где находится могила его матери.

О смерти Масленникова стало известно сегодня, 17 сентября. Он ушел из жизни в возрасте 90 лет.

Самыми известными работами режиссера являются кинокартины "Пиковая дама", "Зимняя вишня", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон".

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