Умер режиссер сказки "Три орешка для Золушки": причина смерти

Вацлав Ворличек скончался 5 февраля в Праге в возрасте 88 лет.

В Чехии в возрасте 88 лет скончался режиссер и сценарист, "король чешских комедий", заслуженный артист Чехословакии Вацлав Ворличек. Об этом сообщает издание "Пражский экспресс".

По информации "Пражского экспресса", режиссер скончался 5 февраля после тяжелой болезни.

Вацлав Ворличек родился в 1930 году в Праге. В 1951-1956 годах он изучал режиссуру в Пражской кинематографической школе. В качестве дипломной работы он в 1956 году выпустил короткометражкку "Директива". После этого он смог стать помощником режиссера в студии Barrandov.

Первая полнометражка выходит в 1960 году. После этого Ворличек снял сорок фильмов и сериалов. Самыми знаменитыми его работами во всем мире стали: сказки "Три орешка для Золушки" и фильмы про Арабеллу, комедия "Пан, вы вдова" и фантастическая комедия "Как утопить доктора Мрачека".

Видео: ForForumIrakli/ Youtube