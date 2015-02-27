В честь Дня российского кино Дворцовый мост разведут под музыку Андрея Петрова

Музыкальная разводка планируется на выходные.

С 25 на 26 августа и с 26 на 27 августа Дворцовый мост разведут под музыку Андрея Петрова в честь Дня российского кино. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сегодня, 23 августа, в своем телеграм-канале.

Прозвучат императорский вальс из фильма "Бедный, бедный Павел", увертюра из кинокартины "Укрощение огня", музыка из "Моего доброго папы" и "Человека-амфибии".

Ранее на Piter.TV: трасса "Кола" будет перекрыта из-за разводки моста через Свирь 19 августа.

Фото: Piter.TV