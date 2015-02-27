  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В честь Дня российского кино Дворцовый мост разведут под музыку Андрея Петрова
Сегодня, 21:18
125
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В честь Дня российского кино Дворцовый мост разведут под музыку Андрея Петрова

0 0

Музыкальная разводка планируется на выходные.

С 25 на 26 августа и с 26 на 27 августа Дворцовый мост разведут под музыку Андрея Петрова в честь Дня российского кино. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сегодня, 23 августа, в своем телеграм-канале.

Прозвучат императорский вальс из фильма "Бедный, бедный Павел", увертюра из кинокартины "Укрощение огня", музыка из "Моего доброго папы" и "Человека-амфибии". 

Ранее на Piter.TV: трасса "Кола" будет перекрыта из-за разводки моста через Свирь 19 августа.

Фото: Piter.TV

Теги: дворцовый мост, день российского кино
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии