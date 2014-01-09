Первоклассники из Петербурга смогут ходить бесплатно в кинотеатры по выходным в сентябре: подробности акции

Piter.TV выяснил, что билеты будут выдавать на две персоны.

Первоклассники Петербурга смогут бесплатно смотреть фильмы в киноцентрах с 1 по 25 сентября по выходным. Piter.TV узнал, как принять участие в акции "ПервоКлассный выходной". Подробности о проекте рассказали в пресс-службе комитета по культуре Петербурга.

Школьникам покажут мультфильмы "Суворов: Великое путешествие", "Бука. Моё любимое чудовище", а также художественный фильм "Мой папа – Вождь". Вместе с детьми на сеансы придут 140 тыс. родителей.

Пригласительные билеты на бесплатные сеансы для первоклассников будут распространяться через школы. Каждый билет рассчитан на две персоны. На билетах будут указаны адреса всех кинотеатров, участвующих в акции "ПервоКлассный выходной", а также информация о том, как принять участие в акции. Пресс-служба комитета по культуре Петербурга

Дети смогут посетить любой из 43 кинотеатров-партнеров акции, выбрать фильм из предложенного списка, а также дату и время сеанса. Придя в кинотеатр, нужно обменять приглашение на билет в кассе. Отметим, что дети отправляются в киноцентры не с учителями в составе экскурсионной группы, а своим ходом, например, с родителем.

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