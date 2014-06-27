"Ночь кино", День Всеволожска: топ-5 бесплатных мероприятий в Ленобласти

Пройдут показы отечественных фильмов, этнофестиваль, отметят Дни Всеволожска, Кингисеппа и картофеля.

В субботу, 26 августа, в Ленобласти пройдут пять мероприятий, которые можно посетить без оплаты. Об этом пишет "Петербургский дневник".

На 52 площадках пройдут показы самых кассовых отечественных фильмов года в рамках акции "Ночь кино". Зрители вновь увидят "Чебурашку", "Вызов" и "Праведника".

В 12:00 стартует этнофестиваль "Россия – созвучие культур" у подножия Копорской крепости. Выступят народные коллективы, будут работать "Город мастеров" и "Сытые ряды" с кухнями разных народов.

День Всеволожска проведут в парке "Песчанка". Ожидаются игра симфонического оркестра, праздничный салют в 22:00 и другие активности.

Помимо Всеволожска, День рождения отметит и Кингисепп – прошло 639 лет со дня его основания. Празднование пройдет в парке Романовка с выставкой ретроавтомобилей, ремесленным городком, интерактивными площадками и концертом.

В деревне Терпилицы будут отмечать День картошки "Виват картошка". Гостей ждут картофельная лотерея, программа для детей с участием театра "Картонный дом".

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Фото: Piter.TV