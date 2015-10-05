"День открытых дорог", концерты "АукцЫон" и Thomas Mraz: события в Петербурге 25-31 августа

Последняя неделя лета запомнится горожанам благодаря интересным выставкам и ярким выступлениям артистов.

До конца лета остаётся всего неделя, а значит, необходимо успеть зачеркнуть несколько пунктов чек-листа событий в Северной столице. События, о которых можно будет вспоминать холодными зимними вечерами, перечислило издание Петербург2.

Пятница, 25 августа

Братья Запашные представят н суд зрителей шоу "Страшная сила" в цирке на Фонтанке. Артисты выйдут на манеж в колоритных образах благородных стражников параллельной цивилизации, чтобы помочь героям найти "Страшную силу". Выступление включит в себя живой экшн, грандиозные декорации и видеоинсталляции, завораживающие спецэффекты.

Суббота, 26 августа

В Музее железных дорог России состоится открытие семейного фестиваля "День открытых дорог". Детей и их родителей увлекут творческими мастер-классами, лекциями и викторинами, а также продемонстрируют железнодорожную технику и легендарные исторические локомотивы.

Воскресенье, 27 августа

Мультижанровый исполнитель Thomas Mraz выйдет на сцену крыши Roof Place. Один из самых самобытных артистов российского шоу-бизнеса исполнит новые песни и полюбившиеся фанатам хиты.

Понедельник, 28 августа

Уникальная выставка беспозвоночных проходит в Ленинградском зоопарке. Экспозиция дополнена подробными данными о каждом из видов, а также о их местах обитания и необычных особенностях. На выставке будут представлены коконы шелкопряда, капсула с яйцами богомола, яйца палочника, экзувии паука.

Вторник, 29 августа

В джаз-клубе Игоря Бутмана пройдёт выступление органного трио Андрея Зимовца – петербургского джазового пианиста, одного из ведущих отечественных теоретиков би-бопа.

Среда, 30 августа

Один из самых неординарных представителей ленинградского рок-клуба группа "Аукцион" проводит со зрителями лето на концерте во "Флагштоке". Коллектив исполнит традиционные хиты, однако неизвестно, какие именно. Музыканты с легкостью отыгрывают программу-импровизацию.

Четверг, 31 августа

Квартет московской талантливой певицы Сандры Фракенберг подготовил новую программу "В ритме босса-новы". Она подойдёт для ценителей бразильских мотивов 60-х, под которые невозможно не танцевать.

Фото: Piter.TV