"Никогда этого не забуду": Путин рассказал, за что ему стыдно

Во время "прямой линии" президент даже прослезился.

Президент России Владимир Путин рассказал во время "прямой линии" о поступке, за который ему очень стыдно. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

Как оказалось, главу государства 20 лет мучает совесть из-за инцидента с запиской от пенсионерки. Дело в том, что в начале 2000-х годов, в ходе рабочей поездки, перед Владимиром Путиным на колени упала женщина и отдала ему листок с просьбой. После поездки выяснилось, что важное послание потеряли помощники президента.

Я почти уверен, даже наверняка, что там было теперь, прочитав уже десятки таких записок. Наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-то в этом роде. Но дело не в этом, а дело в том, что ее потеряли отметил Путин

"Прямая линия с Владимиром Путиным" прошла в Гостином Дворе. Президент России наибольшее внимание уделил социально-экономической сфере. Трансляция длилась 4 часа 16 минут.

Ранее мы сообщали о том, что президент России заявил, что между странами будет налаживаться контакты по договору о создании Союзного государства.

Фото: скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"