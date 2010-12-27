"Невский Проспект" проверяли почти час

В данный момент метро работает в штатном режиме.

В среду, 27 февраля, станция метро "Невский Проспект" и переход на станцию "Гостиный Двор" были закрыты для пассажиров на вход и выход почти час. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.



Станцию закрыли в 12:10, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 13:06. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили. В метрополитене предлагали добираться наземным транспортом. В данный момент метро работает в штатном режиме.



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Фото: Piter.TV