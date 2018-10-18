За три года в Петербург инвестировано более 2 трлн рублей

Инвестиционный сектор Северной Столицы продолжает расти.

Инвестиционный сектор Санкт-Петербурга в 2018 году пополнился на 747,4 миллиарда рублей. Это на 4,3% больше по сравнению с 2017 годом, сообщает Петростат.

По данным ведомства, большая часть этих инвестиций, которая составляет 382,2 миллиардов рублей, пришлась на закупку машин и оборудования. В качестве основного источника инвестиций продолжают выступать собственные средства организаций (61,2%). Всего за три года в экономический сектор Северной Столицы поступило 2 триллиона рублей.



Напомним, ранее Петростат писал о повышении пенсии россиян на а 700 рублей. Сейчас средний размер месячной пенсии в Петербурге составляет более 15 тысяч 600 рублей.

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