"Невская ратуша" ждет молодых художников Петербурга

В "Невской ратуше" открывается выставка с 30 работами разных молодых художников города.

В четверг днем, 13 августа, в Атриуме административного комплекса "Невская ратуша" в Дегтярном переулке пройдет торжественное открытие выставки "Русский Архетип", посвященной 800-летию со дня рождения Александра Невского.

В Смольном уточнили, что вице-губернатор Александр Бельский вручит благодарственные письма авторам представленных на экспозиции работ. Отмечается, что выставка ранее уже экспонировалась в Историческом парке "Россия – Моя история", а также в выставочных залах Союза молодых художников Петербурга.

Для этой выставки организаторы отобрали самые яркие работы, которые передают основную идею выставки: получилось 30 картин 30 разных художников, которые учатся или недавно закончили высшие и средние профессиональные художественные учебные заведения, а также являются членами творческих союзов и художественных объединений города.

Посетить выставку можно бесплатно до 31 августа.

Ранее мы писали, куда сходить в Петербурге на неделе с 9 по 13 августа.

Фото: открытые источники