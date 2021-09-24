Ленобласть оказалась в числе "невозмутимых" регионов РФ

Петербург был отнесён к категории "встревоженных" регионов.

В опубликованном рейтинге "тревожностей" российских регионов 2023 года Ленобласть оказалась в категории "невозмутимые". Топ был составлен в рамках исследования "Национальный индекс тревожностей россиян. КРОС" с целью выявления уровня беспокойства россиян на основе анализа СМИ и соцсетей.

Петербург был отнесён к категории "встревоженных" регионов. Таким образом, жители Северной столицы реагируют на потенциально тревожные события с повышенной чувствительностью и анализируют их возможные последствия.

В отличие от своего соседа, Ленобласть заняла 68-ое место и попала в группу регионов, где уровень тревожности значительно ниже по сравнению с другими субъектами РФ. Среднее значение суммарного индекса тревожности в регионе составило 17,51 балла.

Ранее мы сообщили о том, что поставщика автобусов на 2024 год выбирают в Ленобласти.

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