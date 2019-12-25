Поставщика автобусов на 2024 год выбирают в Ленобласти

На встрече обсуждались результаты эксплуатации автобусов производства КНР на маршрутах Петербурга.

Во вторник, 26 декабря, ведущие специалисты комтранса 47-ого региона собрались на брифинге, чтобы обсудить претендентов на поставки автобусов в Ленобласть в наступающем году.

Эксперты подробно рассмотрели несколько моделей, включая два туристических автобуса с удобными сиденьями, оснащенными ремнями безопасности, а также два городских автобуса, работающих на газе и электричестве. На встрече обсуждались результаты эксплуатации автобусов производства КНР на маршрутах Петербурга.

Конкурсный отбор перевозчиков для Ленобласти запланирован на февраль-март 2024 года. В рамках реформы планируется приобрести около 500 автобусов для обслуживания 100 маршрутов.

Ранее мы сообщили о том, что новый коворкинг-центр заработал в Кировске.

Фото: Правительство Ленобласти