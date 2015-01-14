Новый коворкинг-центр заработал в Кировске

Местные власти подчеркнули, что проект сочетает в себе дисциплинированность офисной работы и спокойствие "удалёнки".

В понедельник, 25 декабря, в Кировске открылся молодежный коворкинг-центр "Кредо". Проект создан для проведения лекций, образовательных мероприятий, тренингов, мастер-классов, презентаций, выставок и деловых встреч. О нём рассказала пресс-служба районной администрации.

Церемонию открытия коворкинга провели депутат Госдумы Светлана Журова, депутаты ЗакСа Ленобласти Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников, а также руководители администрации Кировского района Юнус Ибрагимов и Сергей Ельчанинов.

"Кредо" стал вторым молодёжным центром в Кировском районе Ленобласти. Общая площадь пространства составляет 197 кв.м. Центр оборудован современной техникой, которая поможет молодёжи Кировска воплотить собственные проекты.

Местные власти подчеркнули, что коворкинг сочетает в себе дисциплинированность офисной работы и спокойствие "удалёнки". В "Кредо" молодые люди смогут не только заниматься обучением или работой, но и общаться с единомышленниками в уютной атмосфере.

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Фото: пресс-служба администрации Кировского района Ленобласти