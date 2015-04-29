Роспотребнадзор рассказал о работе детских лагерей Ленобласти в новогодние праздники

Уведомление о начале работы в зимний период подали 33 детских оздоровительных учреждения на территории региона.

Стало известно, как будет организован отдых в детских оздоровительных лагерях 47-ого региона во время новогодних каникул. Информацией поделилась глава Роспотребнадзора по Ленобласти Ольга Историк в рамках пресс-конференции ТАСС, посвящённой санитарно-эпидемиологической обстановке в Ленинградской области, профилактике вирусных заболеваний и обеспечению безопасности на массовых мероприятиях и правилам поведения на льду.

Как сообщила руководитель, уведомление о начале работы в зимний период подали 33 детских оздоровительных учреждения на территории Ленобласти. За всеми ними осуществляется контроль со стороны Роспотребнадзора в виде профилактических проверок. Также Историк отметила, что в 2023 году была введена многоступенчатая система инспекций.

Чиновница также рассказала о графике работы лагерей, уточнив, что некоторые из них будут принимать детей до Нового года, а некоторые начнут свою работу только после праздников.

Ранее мы сообщили о том, что активные занятия спортом выбирают 65% жителей Ленобласти.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)