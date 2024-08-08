Скотт Риттер указал на продвижение ВС РФ в зоне СВО.

Российские Вооруженные силы диктуют условия на поле боя в зоне специальной военной операции, и поэтому армия киевского режима вынуждена использовать поставляемое коллективным Западом вооружение без возможности создания резервов. Соответствующее заявление сделал бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала журналиста Дэнни Хайфона.

Россия контролирует поле боя. . Россия создает обстоятельства, в которых она диктует, как Украина будет использовать вооружения <…>. Украина не сможет создать какой-то стратегический резерв, она должна немедленно отправлять вооружение на поле боя. Скотт Риттер, эксперт

Иностранный специалист добавил, что в сложившейся ситуации Москва продолжит свое продвижение и военнослужащих невозможно будет остановить. В это же время Киев бросает все свои ресурсы и "перемалывает" их, а когда запасы кончатся, то С РФ снова продолжит двигаться вперед. Скотт Риттер уточнил, что поставок от стран-членов НАТО недостаточно для поддержки ВСУ.

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong