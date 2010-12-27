"Невесёлый" случай в Весёлом посёлке: цыганка обокрала юную девушку

Цена за снятие порчи и гадание была вполне демократичной - всего 12.500 рублей.

19-летняя петербурженка вступила в разговор с цыганкой на улице. Итогом странного общения стала пропажа ювелирных украшений и денежной суммы на общую сумму в размере 12.500 рублей.

По данным АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошёл во вторник, 4 июня, на Искровском проспекте Невского района. С девушки исчезли серьги, золотая цепочка и 3 тысячи наличных. По словам потерпевшей, на гадалке была белая панама, белая футболка, пигментные пятна на лице и золотые зубы. На вид ей около 60 лет. Полиция ведёт проверку по данному делу.

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