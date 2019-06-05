На внутреннем кольце КАДа столкнулись 4 автомобиля

Погибших нет, пострадал один человек.

В среду, 5 июня, на участке КАД между Московским и Пулковским шоссе на 67 километре столкнулись 4 автомобиля. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

Между Московским и Пулковским шоссе столкнулись автомобили Opel Corsa, за рулём которого был мужчина 1990 года; Mitsubishi с водителем 1973 года рождения, HYUNDAI, водителем которого был мужчина 1987 года и Infiniti с водителем 1986 года рождения.

На место происшествия прибыла скорая помощь. Пострадал мужчина, находившийся за рулём Opel, он доставлен в больницу с травмами средней тяжести. Проверка по делу началась.

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Видео: ВК / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"



