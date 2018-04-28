Серьёзное ДТП произошло ночью на Невском проспекте

Пострадавшие получили травмы средней тяжести.

Ночью с 3 на 4 июня, на пересечении Михайловской улицы и Невского проспекта произошло серьёзное ДТП. Среди пострадавших - два юноши 18 и 17 лет. Как сообщает пресс-служба ГИБДД, тройное дорожно-транспортное происшествие окончилось без серьёзных последствий для жизни. Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести. На место аварии незамедлительно приехала скорая помощь.

По данным пользователей в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" столкнулись Range Rover, Volkswagen Jetta и Daewoo Nexia.

Фото: ВК/ ДТП и ЧП Санкт-Петербург