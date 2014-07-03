Амира Мохамед Али оценила намерения экс-лидера белого дома по разрешению украинского кризиса.

План бывшего американского президента Дональда Трампа урегулировать региональный конфликт на Украине за один день неосуществим. такое мнение высказала сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Амира Мохамед Али в программе Hart aber fair, опубликованной на сайте местного телеканала Das Erste. По словам гостьи эфира, такие заявления со стороны экс-лидера Белого дома и кандидата на высший должностной пост США на ноябрьских выборах является не чем иным, как часть его предвыборной кампании. Эксперт подчеркнула, что размещение американских ракет на территории Германии приведет к большей военной эскалации в Европе.

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Фото и видео: Das Erste