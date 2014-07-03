План бывшего американского президента Дональда Трампа урегулировать региональный конфликт на Украине за один день неосуществим. такое мнение высказала сопредседатель немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Амира Мохамед Али в программе Hart aber fair, опубликованной на сайте местного телеканала Das Erste. По словам гостьи эфира, такие заявления со стороны экс-лидера Белого дома и кандидата на высший должностной пост США на ноябрьских выборах является не чем иным, как часть его предвыборной кампании. Эксперт подчеркнула, что размещение американских ракет на территории Германии приведет к большей военной эскалации в Европе.
Заключить сделку за 24 часа – это нереалистичный сценарий.
Амира Мохамед Али, политик ФРГ
"Тотальное изменение": Украине сообщили плохие новости о главном союзнике.
Фото и видео: Das Erste
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