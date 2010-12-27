"Некрасивый, как Земфира": рэпер FACE посвятил новую песню знаменитой певице

Рэпер FACE посвятил новую песню знаменитой певице Земфире. Аудиозапись он опубликовал на своей официальной странице.
Иван Дёрмин сделал фотографию для трека с отсылкой к песне "Хочешь" Земфиры.
В песне автор вспомнил недавний конфликт Земфиры, Монеточки и Гречки.
Напомним, что Земфира в социальных сетях высказала свое мнение по поводу "новых" звезд - Монеточки и Гречки. Артистка выразила свое недовольство и "прошлась" по внешности Гречки и назвала ее внешность ужасной.
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Фото:Иван Дермин/вк