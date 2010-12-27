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"Некрасивый, как Земфира": рэпер FACE посвятил новую песню знаменитой певице
Сегодня, 20:09
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IRINA_CHALKINA
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"Некрасивый, как Земфира": рэпер FACE посвятил новую песню знаменитой певице

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В песне автор вспомнил недавний конфликт Земфиры, Монеточки и Гречки

Рэпер FACE посвятил новую песню знаменитой певице Земфире. Аудиозапись он опубликовал на своей официальной странице.

Иван Дёрмин сделал фотографию для трека с отсылкой к песне "Хочешь" Земфиры.

В песне автор вспомнил недавний конфликт Земфиры, Монеточки и Гречки.

Напомним, что  Земфира в социальных сетях высказала свое мнение по поводу "новых" звезд - Монеточки и Гречки. Артистка  выразила свое недовольство  и "прошлась" по внешности Гречки и назвала ее внешность ужасной.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская группа The Hatters "разнесла" квартиру хейтеру 

Фото:Иван Дермин/вк

 

 

Теги: гречка , земфира , монеточка , музыка , рэпер face
Категории: Лента новостей Культура Музыка

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