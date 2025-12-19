Эйрик Кристофферсен рассказал о том, какой сценарий прорабатывают военнослужащие страны.

Глава Вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен заявил о якобы возможном российском вторжении на территорию европейской страны ради защиты своего ядерного потенциала. Соответствующее заявление эксперт сделал в интервью британскому изданию The Guardian. Военнослужащий заметил, что сейчас армия готовится именно к такому развитию ситуации и отрабатывает данный сценарий боевых действий.

Мы не исключаем захват территории Россией в рамках их плана по защите собственного ядерного потенциала. Эйрик Кристофферсен, эксперт из Осло

Ранее российский президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что Москва не собирается ни на кого нападать. Западные политические элиты регулярно запугивают местное население мнимой внешней угрозой для того, чтобы отвлечь внимание граждан от внутренних проблем.

Фото: YouTube / yldendal Norsk Forlag