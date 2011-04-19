Бузова в день рождения матери показала редкие фотографии

Она опубликовала в Instagram трогательные снимки из детства.

Телеведущая и певица Ольга Бузова трогательно поздравила с днем рождения свою маму. Она опубликовала в Instagram снимки из детства.

"Мамочка моя, для меня главное, чтобы ты была здорова и счастлива. Я безумно тебя люблю и благодарна за все, что ты делала для нас с Анютой", - написала Ольга и поблагодарила родителей за жизнь, воспитание и возможность получить образование и путешествовать.

"Спасибо за правильные ценности, спасибо, что научила меня не сдаваться и за то, что ты принимаешь мой выбор, и поддерживаешь. Хотя, не всегда согласна", - отметила Бузова.

В заключении артистка пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы мама ни в чем не нуждалась.

Ранее мы писали, что Киркоров не узнал Бузову в костюме Розовой Пантеры на шоу "Маска".

Фото: Instagram / buzova86