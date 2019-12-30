Это произойдет дней на пять.

"Настоящая зима" в Петербурге наступит в середине февраля. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус из метеорологического центра "Леус". Он добавил, что январь этого года войдет в историю как один из самых теплых. Это достижение не уйдет даже после недавного похолодания. Жители Петербурга все же смогут рассчитывать на морозную погоду. Однако она будет таковой недолго.

Период настоящего похолодания достигнет нескольких дней в середине следующего месяца. Примерно с 15 по 20 февраля стоит ожидать средней температуры воздуха от минус шести до минус одиннадцати градусов по Цельсию по ночам. Днем показатели термометров остановятся на отметке в минус восемь градусов. Также февраль будет характеризоваться в Петербурге оттепелью и мокрым снегом.

Ранее Piter.tv писал о том, что начало рабочей недели принесет в Петербург похолодание и снег.

Фото: Piter.tv

