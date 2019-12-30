Начало рабочей недели принесет в Петербург похолодание и снег

В городе похолодает до -3 градусов.

В первый рабочий день, 27 января, Петербург попадет под влияние гребня антициклона и в город ненадолго придут холода. Об этом в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус

В первой половине дня в Петербурге будет довольно облачно, во второй – пойдёт снег и возможна гололедица. В городе похолодает до -3 градусов, в Ленобласти – до минус 6. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

Атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Рабочая неделя в Петербурге началась с "кровавого" рассвета.

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