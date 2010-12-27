"Наши настроены на победу": эксперт прокомментировал предстоящий матч России и Шотландии

Встреча группы I начнется на стадионе "Лужники" в 21:45 по московскому времени.

В четверг, 10 октября, сборная России встретится с командой Шотландии в отборочном матче Евро-2020. Piter.tv поговорил с бывшим зенитовцем и известным тренером Алексеем Стрепетовым о предстоящем матче.

Тренер заявил, что российская сборная настроена на победу. Однако, шотландский противник довольно крепкая и юная команда.

Конечно же команда Шотландии прилетает в Москву только с мыслями о победе, но мы готовы дать отпор. Наши (российская сборная) настроены на победу. Матч интересен и его будут обсуждать заявил Стрепетов

Также Стрепетов считает, что "лакмусовой бумажкой" для российской сборной станет не матч с Шотландией, а встреча с Бельгией. Отметим, что если подопечные Станислава Черчесова одержат победу, то смогут обеспечить досрочный выход в финальную часть чемпионата.

Встреча группы I начнется на стадионе "Лужники" в 21:45 по московскому времени.

Ранее мы сообщали о том, что Малком перенес операцию и выбыл до "зимней" паузы в РПЛ.

Фото:pixabay