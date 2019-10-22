"Нашествие" мышей обеспокоило жительницу Кудрово

Уже второй грызун в гостях оказался поводом для беспокойства.

Жительница Кудрово в соцсетях поделилась видео, как к ней повадился "заглядывать в гости" уже второй грызун за неделю. От таких визитов неудобно становится жильцам дома № 50 на Центральной улице.

Обеспокоенная женщина спросила у комментаторов, кто сталкивается с похожей проблемой и что делать в этом случае. После звонка в диспетчерскую ей ответили, что с подобными проблемами не работают. Другие пользователи группы "Жизнь в Кудрово" посоветовали женщине воспользоваться мышеловками или завести кота.

Ранее местные жители показали, как в Кудрово горят поля с сухой травой.

Видео: ВКонтакте / Жизнь в Кудрово